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В небе над Словакией впервые пролетела машина AirCar

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
6 июля, 12:53
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Автомобиль-трансформер AirCar совершил перелёт между городами Нитра и Братислава
Один из будущих вариантов дизайна AirCar
Один из будущих вариантов дизайна AirCar / Фото: Klein Vision

Автомобиль-трансформер AirCar совершил свой первый полёт между городами Нитра и Братислава. Это пока что прототип, но если разработка оправдает себя – автор готов начать серийный выпуск. Возможно, им заинтересуются известные инвесторы уровня Бренсона.

Полёт занял 35 минут и за это время автомобиль смог разогнаться до 170 км/ч. Трансформация машины в самолёт заняла всего 2 минуты, так что в будущем у нас есть все шансы увидеть, как водители таких автомобилей после перелёта сразу отправляются в ближайшее кафе перекусить.

За рулём был сам создатель концепта – Стефан Кляйн. Он оснастил своё детище бензиновым двигателем от BMW, который выдерживает высоту до 2 500 метров и может пролететь до 1 000 км без дозаправке. Прежде чем совершить официальный пробный вылет, Кляйн успел налетать 40 часов во время испытаний.

Так выглядит AirCar со сложенными крыльями
Так выглядит AirCar со сложенными крыльями / Фото: Klein Vision

Грузоподъёмность прототипа – 200 кг, то есть поместится 2 взрослых человека среднего телосложения и небольшая сумка. Вполне хватит чтобы на выходных слетать в Альпы.

Klein Vision (компания Стефана) потратила на разработку и испытания 2 года и почти 2 миллиона евро. Довольно скромные цифры, по меркам автомобилестроения. И ещё более скромные – по авиационным, где одно только крыло могут тестировать 3 года.

С недавних пор летающие автомобили стали новым трендом автомобилестроения. После успеха Tesla компании стали гораздо смелее выдвигать новые идеи и сейчас происходит настоящий "рывок технологий".

Ранее мы рассказывали о новом электроскейте, так что Кляйн вполне может оборудовать AirCar электрической силовой установкой.

Так же мы писали о том, что роботы-собаки станцевали под хит BTS – значит продвинутый искусственный автопилот тоже не за горами.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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