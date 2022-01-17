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Ученые по-новому объяснили происхождение жизни на Земле

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 января, 11:03
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Ученые обнаружили структуры белков, которые могут отвечать за происхождение жизни на планете из неорганических материалов
Ученые выдвинули новую теорию о происхождении всего живого
Ученые выдвинули новую теорию о происхождении всего живого / Фото: Pixabay

Биологи исследовали, как примитивная жизнь могла возникнуть на нашей планете из простых неживых материалов, включая металлы.

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В первую очередь, исследователей заинтересовали белки, связывающие металлы, пишет Phys.

Они сравнили все существующие белковые структуры, которые связывают металлы, и установили сходство между ними.

Ученые предположили, что перестройки этих небольших строительных блоков могли иметь одного или несколько общих предков и дали начало жизни, которую мы знаем.

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Биологи пояснили, что у науки до сих пор слишком мало информации о том, как возникла жизнь на этой планете, а их исследование может помочь ее поиску и на за пределами Земли.

Также это будет полезно для синтетической биологии, где ученые стремятся заново создать специфически активные белки.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что Земля остывает быстрее, чем ожидалось, и объяснили, что это означает для нашей планеты.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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