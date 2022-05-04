В космосе взорвался старый российский ракетный двигатель, образовав новое облако мусора

Старый российский ракетный двигатель, выводивший на орбиту спутник ГЛОНАСС в 2007 году, взорвался, образовав облако мусора из 16 фрагментов.
Двигатель принадлежал ракете-носителю "Протон", на верхней ступени которой находится два таких двигателя "Системы обеспечения запуска".
Они ускоряют ступени ракеты, чтобы обеспечить правильное расположение топлива ускорителей в баках для перезапуска двигателей на орбите.
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"Двигатели СОЗ не расходуют все свое топливо при работе. И они имеют неприятную тенденцию взрываться спустя годы или десятилетия, оставляя кучу обломков на орбите. По крайней мере 54 двигателя СОЗ на данный момент взорвались", – сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл.
Он добавил, что еще 64 таких двигателя находятся на орбите, поэтому российский хлам продолжит засорять космос и в будущем, пишет space.com.