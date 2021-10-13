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В космос за рекордом: видеотрансляция запуска ракеты New Shepard

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 октября, 15:21
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Сегодня состоится второй пилотируемый полет ракеты New Shepard Blue Origin. На борту корабля в космос отправится знаменитый актер Уильям Шатнер и сразу установит мировой рекорд!
Трансляция запуска корабля New Shepard
Трансляция запуска корабля New Shepard / Фото: Twitter

Запуск New Shepard запланирован с космодрома One в Техасе в 17:00 по киевскому времени. За полтора часа до этого Blue Origin запустит прямую видеотрансляцию. Отметим, что запуск был перенесен на день вперед из-за погоды.

Трансляция запуска New Shepard

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Сегодняшняя миссия пройдет через 12 недель после первого в истории запуска с экипажем Blue Origin, в ходе которого в космос были доставлены основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летний Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэемен.

Уолли Фанк тогда стал самым пожилым человеком в космосе, а Оливер Дэемен – самым юным. Сегодня в историю может войти 90-летний Уильям Шатнер. Если все пройдет гладко, он установит новую планку старейшего человека в космосе.

Шатнер сыграл немало ролей в телешоу и фильмах, но больше всего запомнился как капитан Джеймс Т. Кирк – командир звездолета USS Enterprise в оригинальном сериале "Стартрек" с 1966 по 1969 год. Также он снялся в семи полнометражных фильмах "Звездного пути" с 1979 по 1994 год.

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Вместе с Шатнером в миссии NS-18 примет участие вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, заместитель председателя по естественным наукам и здравоохранению французской компании-разработчика программного обеспечения Dassault Systèmes Глен де Врис и соучредитель компании Planet, занимающейся наблюдением за Землей, Крис Бошуизен.

Весь полет продлится около 11 минут, из которых около четырех минут экипаж будет находиться в невесомости.

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После запуска ракета-носитель New Shepard отделится от капсулы и вернется на Землю для вертикальной посадки на посадочной площадке Blue Origin примерно через восемь минут после старта.

В это время капсула New Shepard с экипажем на борту достигнет максимальной высоты сразу над линией Кармана, признанной границей космоса, которая находится на высоте около 100 км над уровнем моря.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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