В космос успешно запустили ракету, разработанную украинцами

19 февраля в 19.39 по Киеву состоялся очередной успешный пуск ракеты-носителя "Антарес" с космодрома Воллопс в Вирджинии

Ракета Антарес взлетела уже 17 раз

Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало КБ "Южное" в кооперации с украинскими предприятиями.

Читайте также: Туристы впервые в мире прогуляются по открытому космосу

Реклама

Это был первый в 2022 году пуск ракеты-носителя "Антарес". Это уже 17 миссия американо-украинской ракеты за время существования проекта, сообщает "Южмаш".

Миссия NG-17 пополнит запасы Международной космической станции. Космический корабль Cygnus доставит на борт станции примерно 3,7 тонн груза для находящихся на борту станции астронавтов.

Реклама

Работы на борту

Кроме того, корпорация Northrop Grumman впервые выполнит работы по восстановлению орбиты станции. Работы будут выполнены с помощью подстыкованного к МКС грузового корабля Cygnus.

Запуск Cygnus позволит провести на борту МКС:

Реклама

исследования, изучающие влияние препарата на клетки рака;

испытание новой установки для сжигания;

исследование компании Colgate-Palmolive, использующее ускоренное старение кожи в условиях микрогравитации;

демонстрацию технологии литий-ионных вторичных батарей, способных работать в вакууме;

испытание новых датчиков водорода для системы производства кислорода;

проверку гидропонных и аэропонных методов выращивания растений.

Ракета и герой-строитель МКС

Ракета-носитель была создана благодаря совместной работе украинских и американских инженеров. С 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 16 раз, 15 из них – успешно.

Каждая миссия посвящена человеку, который внес весомый вклад в пилотируемые космические полеты. На этот раз космический корабль Cygnus назван в честь Пирса Селлерса.

Бывший астронавт NASA и известный климатолог участвовал в трех миссиях, проведя в космосе более 35 суток.

Он совершил шесть выходов общей продолжительностью более 41 час, во время которых строил МКС. В 2016 году Пирс Селлерс за выдающиеся заслуги был был награжден высшей медалью NASA.

Ранее мы писали: