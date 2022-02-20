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СЕГОДНЯ Техно

В космос успешно запустили ракету, разработанную украинцами

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 февраля, 10:15
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19 февраля в 19.39 по Киеву состоялся очередной успешный пуск ракеты-носителя "Антарес" с космодрома Воллопс в Вирджинии
Ракета Антарес взлетела уже 17 раз
Ракета Антарес взлетела уже 17 раз

Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало КБ "Южное" в кооперации с украинскими предприятиями.

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Это был первый в 2022 году пуск ракеты-носителя "Антарес". Это уже 17 миссия американо-украинской ракеты за время существования проекта, сообщает "Южмаш".

Миссия NG-17 пополнит запасы Международной космической станции. Космический корабль Cygnus доставит на борт станции примерно 3,7 тонн груза для находящихся на борту станции астронавтов.

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Работы на борту

Кроме того, корпорация Northrop Grumman впервые выполнит работы по восстановлению орбиты станции. Работы будут выполнены с помощью подстыкованного к МКС грузового корабля Cygnus.

Запуск Cygnus позволит провести на борту МКС:

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  • исследования, изучающие влияние препарата на клетки рака;
  • испытание новой установки для сжигания;
  • исследование компании Colgate-Palmolive, использующее ускоренное старение кожи в условиях микрогравитации;
  • демонстрацию технологии литий-ионных вторичных батарей, способных работать в вакууме;
  • испытание новых датчиков водорода для системы производства кислорода;
  • проверку гидропонных и аэропонных методов выращивания растений.

Ракета и герой-строитель МКС

Ракета-носитель была создана благодаря совместной работе украинских и американских инженеров. С 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 16 раз, 15 из них – успешно.

Каждая миссия посвящена человеку, который внес весомый вклад в пилотируемые космические полеты. На этот раз космический корабль Cygnus назван в честь Пирса Селлерса.

Бывший астронавт NASA и известный климатолог участвовал в трех миссиях, проведя в космосе более 35 суток.

Он совершил шесть выходов общей продолжительностью более 41 час, во время которых строил МКС. В 2016 году Пирс Селлерс за выдающиеся заслуги был был награжден высшей медалью NASA.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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