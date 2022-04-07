В картах Google появятся панорамы из разрушенных городов Украины

Жители пострадавших городов смогут по фото оценивать ущерб их имуществу

Последствия войны в Украине можно будет увидеть на картах Google / Фото: скриншот

С помощью Google карт можно посмотреть улицы в любой точке мира или найти необычное кровавое озеро. Теперь к обычным панорамам добавятся устрашающе кадры последствий российского вторжения в Украину.

МВД Украины вместе с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в разрушенных городах Украины.

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Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах. Кроме этого, новый проект поможет пострадавшим дистанционно оценить ущерб их имуществу.

Отдельно создадут сервис для стражей порядка, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

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Первые результаты работы будут доступны уже на следующей неделе. Оцифровывать Украину начнут из многострадального Ирпеня.