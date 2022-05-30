Успей загадать желание – метеоритный дождь обрушится на Землю уже сегодня ночью: где смотреть бесплатно

Сотни, а то и тысячи осколков от кометы – метеоров могут наблюдать сегодня, в ночь с 30 на 31 мая, жители нашей планеты: особенно повезти должно североамериканцам

Метеоритный дождь обрушится на Землю уже сегодня ночью, с 30 на 31 мая / Фото: unsplash.com, www.space.com

Метеоритный дождь из 1000 падающих звезд в час – так называют ученые ожидаемый сегодня ночью, с 30 на 31 мая, поток метеоров на Землю от кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3 (SW 3). Правда астрономы до конца не уверены, будет ли поток метеоров хорошо виден землянам.

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Также мы уже писали, что ожидаемый поток метеоров – это шанс увидеть крупнейший метеоритный дождь за последние 20 лет. Комета была впервые обнаружена в 1930 году и совершает один оборот вокруг Солнца каждые 5,4 года, проходя каждый раз на расстоянии 5,7 миллионов миль (9,2 миллиона километров) от Солнца.

Астрономы до конца не уверены, вызовут ли осколки кометы метеоритный дождь, шторм или что-либо вообще / Фото: www.space.com

Но далеко не факт, что пыльные, газообразные обломки кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3 вызовут впечатляющий метеоритный дождь, метеоритный шторм или что-либо вообще. Билл Кук, астроном НАСА, который отслеживает метеорные потоки в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, сказал, что все зависит от скорости материала кометы.

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Если обломки SW 3 двигались со скоростью более 354 километра в час, когда они отделились от кометы, мы могли бы увидеть хороший метеоритный дождь, — сказал Кук в недавнем заявлении,- Если бы обломки имели более медленную скорость выброса, то ничего не долетело бы до Земли и не было бы вообще метеоров от этой кометы.

То есть желающие наблюдать за потоком метеоров в прямом эфире могут также в понедельник и ранним утром во вторник в прямом эфире. Бесплатная онлайн-трансляция начнется в 12:00. По восточному поясному времени (04:00 по Гринвичу) 31 мая , на нем будут представлены виды с камер всего неба в Аризоне и Бразилии.

Также мы писали, откуда берутся пятна на Солнце и что они означают.