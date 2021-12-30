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Умный браслет прослушает звонки и сообщения, чтобы опознать депрессию

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 10:40
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Компания Fitbit подала заявку на патент на новую технологию, которая может анализировать и прогнозировать психическое здоровье пользователей
Умные часы или браслет будут искать депрессию и биполярное расстройство у владельцев
Умные часы или браслет будут искать депрессию и биполярное расстройство у владельцев

В патентной заявке упоминается несколько способов, с помощью которых устройства смогут оценивать благополучие владельцев.

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Компания, принадлежащая Google, планирует анализировать состояние пользователей умных браслетов или часов с помощью физиологических данных, передает screenrant.

Так, компания будет использовать данные об активности в сочетании с геймификацией и, возможно, анализ голоса. В документе конкретно упоминаются депрессия и биполярное расстройство.

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Данные о частоте пульса в состоянии покоя и сне будут иметь решающее значение для анализа психического здоровья.

Патентная заявка предполагает, что наряду с физиологическими данными компания может также использовать игры. Несколько эскизов показывают игры, работающие на носимых устройствах Fitbit.

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Кроме включения фитнес-трекера в частные разговоры, устройство может проанализировать содержание текстовых сообщений и электронных писем.

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Fitbit является одним из самых известных брендов в области умных носимых устройств. Она была основана в 2007 году и в начале 2021 года приобретена Google.

Напомним, ранее в сети появились фото и характеристики будущих умных часов от Google.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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