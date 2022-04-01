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Украинские пчелы убили троих оккупантов и покусали еще 25: что делает их укус смертельным

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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1 апреля, 15:07
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Пчелиные укусы вызывают серьезные последствия, вплоть до летального исхода, но просто так они не нападают
Российские солдаты не могут справиться даже с пчелами
Российские солдаты не могут справиться даже с пчелами / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Пока США обещает Украине оружие будущего, сама природа сражается на стороне ВСУ. Несколько дней назад появилась информация, что в Херсонской области пчелы покусали отряд российских оккупантов, в результате чего пострадало 28 человек, трое из них – скончались.

Большинство пчел не нападают без причины, это может быть защитная реакция на вторжение на их территорию. Вероятно, российские солдаты отправились грабить улей в поисках еды, но наткнулись на ответ от насекомых.

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Кстати, Daily Star отмечает, что это второй раз, когда природа помогла подавить российское вторжение в Украину, так как ранее в падении военного самолета в болото обвиняли диких гусей. Официального подтверждения этому нет.

Почему укусы пчел смертельны

Яд пчелиного укуса смертелен, потому что он состоит из белков, которые воздействуют на клетки кожи и запускают иммунную систему, что приводит к очень большому отеку в месте укуса или всей части тела.

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Основным химическим веществом, ответственным за это, является мелиттин, который стимулирует нервные окончания болевых рецепторов в коже, что приводит к неприятному ощущению, которое начинается с острой боли и длится пару минут.

Симптомы укусов пчел могут включать отек горла, губ, языка и рта. Это также может вызвать учащенное сердцебиение, резкое снижение артериального давления, затрудненное дыхание и коллапс.

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Кроме того, пчелиные укусы раздражают кожу, отсюда зуд, отек и болезненные ощущения. Это также может вызвать спазмы в животе, диарею, тошноту и рвоту.

Многие выживают после укуса пчелы, но это может быть смертельно, если у вас аллергия на пчелиный яд. Укусы пчел могут вызвать анафилаксию, серьезную, потенциально опасную для жизни аллергическую реакцию, которая может возникнуть в течение нескольких секунд или минут после контакта, говорится в статье sciencetimes.com.

Как спастись при укусе пчелы

Инструкция не для российских солдат! Жало медоносной пчелы обычно остается в коже, поэтому его нужно немедленно удалить, потому что яд продолжает поступать из него в кожу в течение примерно 45–60 секунд после укуса.

Затем промойте место и приложите холодный компресс, чтобы облегчить боль. Также может помочь специальное средство или антигистаминный крем. Но лучше всего сразу обратиться за медицинской помощью, если укус пришелся в шею или область рта.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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