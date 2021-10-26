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Украина в пролете: Apple расширяет количество стран для своего сервиса Apple Fitness+

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 октября, 13:49
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С 3 ноября сервис Apple Fitness+ заработает в 15 новых странах. К сожалению, в этот перечень не попала Украина. Сервис позволяет держать себя в форме без посещения спортзала
Apple Fitness+ заработает в 15 новых странах
Apple Fitness+ заработает в 15 новых странах

Apple Fitness+, который предлагает разнообразные тренировки с инструкторами и глубокую интеграцию с Apple Watch и Apple Music, уже доступен в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

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Также Apple представила дополнительные тренировки и медитации, включая пилатес и программу, призванную помочь пользователям подготовиться к зимним видам спорта.

Для новых подписчиков Apple Fitness+ будет доступен на английском языке с субтитрами на бразильском португальском, английском, французском, немецком, итальянском, русском и испанском языках, сообщает 9to5mac.com.

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Стоимость подписки составляет 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год.

Список новых стран:

  • Австрия
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Франция
  • Германия
  • Индонезия
  • Италия
  • Малайзия
  • Мексика
  • Португалия
  • Россия
  • Саудовская Аравия
  • Испания
  • Швейцария
  • Объединенные Арабские Эмираты

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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