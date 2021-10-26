Украина в пролете: Apple расширяет количество стран для своего сервиса Apple Fitness+

С 3 ноября сервис Apple Fitness+ заработает в 15 новых странах. К сожалению, в этот перечень не попала Украина. Сервис позволяет держать себя в форме без посещения спортзала

Apple Fitness+ заработает в 15 новых странах

Apple Fitness+, который предлагает разнообразные тренировки с инструкторами и глубокую интеграцию с Apple Watch и Apple Music, уже доступен в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

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Также Apple представила дополнительные тренировки и медитации, включая пилатес и программу, призванную помочь пользователям подготовиться к зимним видам спорта.

Для новых подписчиков Apple Fitness+ будет доступен на английском языке с субтитрами на бразильском португальском, английском, французском, немецком, итальянском, русском и испанском языках, сообщает 9to5mac.com.

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Стоимость подписки составляет 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год.

Список новых стран: