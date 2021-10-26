Украина в пролете: Apple расширяет количество стран для своего сервиса Apple Fitness+

Apple Fitness+, который предлагает разнообразные тренировки с инструкторами и глубокую интеграцию с Apple Watch и Apple Music, уже доступен в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США.
Читайте также: Воруют технологии: на Apple подали в суд из-за iPhone 13
Также Apple представила дополнительные тренировки и медитации, включая пилатес и программу, призванную помочь пользователям подготовиться к зимним видам спорта.
Для новых подписчиков Apple Fitness+ будет доступен на английском языке с субтитрами на бразильском португальском, английском, французском, немецком, итальянском, русском и испанском языках, сообщает 9to5mac.com.
Стоимость подписки составляет 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год.
Список новых стран:
- Австрия
- Бразилия
- Колумбия
- Франция
- Германия
- Индонезия
- Италия
- Малайзия
- Мексика
- Португалия
- Россия
- Саудовская Аравия
- Испания
- Швейцария
- Объединенные Арабские Эмираты