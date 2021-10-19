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Ученые смоделировали последствия ядерной войны для Земли

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
19 октября, 14:20
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Что будет с Землей в случае ядерной войны? Новое исследование моделирует последствия для нашей планеты. Результаты предсказуемо мрачны
Последствия ядерной войны для земли будут катастрофическими
Последствия ядерной войны для земли будут катастрофическими / Фото: Pixabay

Самые ранние модели ядерной войны 1980-х годов предсказывали ядерную зиму, когда дым от взрывов и последующие пожары блокировали Солнце и его тепло.

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Новые результаты указывают на то, что ущерб окружающей среде может быть более серьезным, чем показали предыдущие исследования. Земля может полностью потерять озоновый слой из-за нагрева стратосферы.

Команда проанализировала влияние как региональной, так и глобальной ядерной войны.

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Исследователи обнаружили, что глобальная война приведет к потере озонового слоя в среднем на 75 процентов в течение 15 лет, а региональная война приведет к потере озонового слоя на 25 процентов в течение 12 лет.

Сначала дым заблокирует солнечные лучи, но в течение последующих лет планета пострадает еще больше от более сильных вспышек ультрафиолета, от которого ранее спасал озоновый шар.

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Потере озона будут способствовать как первоначальный взрыв в результате химических реакций с оксидами азота, так и сам дым за счет нагрева и уменьшения фотохимических реакций.

Последствия могут быть различные – от увеличения заболевания раком кожи до уничтожения сельхозурожаев и целых экосистем.

При этом приспособиться к новым условиям будет невозможно. Вместе с рассеиванием дыма будет увеличиваться ультрафиолетовое излучение, что будет оказывать совсем другое воздействие на человека и окружающую среду, пишет sciencealert.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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