Ученые назвали самые радиоактивные смартфоны

Радиоволны вокруг нас вполне безвредные, но целенаправленное локализованное излучение может быть опасно для человека

Смартфоны излучают радиацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкие ученые провели исследования и обнаружили, какие модели смартфонов излучают наивысший уровень радиации.\

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Как известно, мобильная связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне, которые относят к неионизирующему излучению.

Доза в 2 ватта на килограмм считается началом вредного диапазона излучения. Это излучение может воздействовать на нас, когда мы разговариваем по телефону или даже когда телефон находится в кармане или в руке.

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Изучив современные смартфоны, Федеральное управление по радиационной защите Германии составило список самых опасных смартфонов.

Лидером является смартфон малоизвестного у нас румынского производителя Allview – P7 Pro (1,82 Вт/кг), однако следом за ним идет популярная модель Motorola Edge (1,79 Вт/кг).

Популярный во всем мире iPhone 13 во всех модификациях излучает 0,99 Вт/кг, а флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra имеет всего 0,71 Вт/кг излучения. Полный список доступен по этой ссылке.

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ТОП-5 самых опасных смартфонов:

Allview – P7 Pro – 1,82

Motorola edge – 1,79

Allview – X4 Soul – 1,65

Wiko – JERRY3 – 1,61

ZTE – Axon 11 5G – 1,59

Ранее мы опубликовали подборку самым дорогих телефонов в мире. За некоторые модели придется заплатить десятки миллионов долларов.