Ученые нашли бактерии, которые производят топливо

Открытие поможет приостановить изменение климата и увеличить запасы топлива на планете

Бактерии могут производить топливо / Фото: Pixabay

В своем эксперименте ученые использовали метанотрофные бактерии, которые потребляют 30 миллионов метрических тонн метана в год, превращая парниковые газы в полезное топливо.

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Ученые пока не могут понять, каким образом работают бактерии, поэтому сейчас сложно использовать эту технологию в своих целях.

Тем не менее, изучая фермент, с помощью которого бактерии катализируют эту реакцию, ученые обнаружили ключевые структуры, которые могут управлять этим процессом.

"У метана очень прочная связь, поэтому удивительно, что существует фермент, который может эту связь разорвать. Если мы не поймем, как именно фермент выполняет эту сложную химическую операцию, мы не сможем его разработать и оптимизировать для биотехнологического применения", – отметили авторы исследования, пишет hightech.fm.

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