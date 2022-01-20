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Телескоп Уэбба развернул золотые соты: когда он пришлет снимки первых звезд

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 января, 18:31
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Все 18 сегментов основного зеркала и вторичное зеркало телескопа Джеймса Уэбба успешно развернулись в космосе
Уэбба развернул все 18 золотых сот
Уэбба развернул все 18 золотых сот / Фото: NASA

С помощью двигателей каждый сегмент самого мощного телескопа в мире был перемещен примерно на половину длины канцелярской скрепки.

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Это было сделано, чтобы освободить зеркала от ограничителей запуска и дать каждому сегменту достаточно места для выравнивания, пояснили в NASA.

Перемещать зеркала гигантского телескопа размером с теннисный корт, который проработает 20 лет, инженеры начали на прошлой неделе.

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В процессе двигатели совершили более миллиона оборотов, управляемых 20 блоками криогенной электроники, рассказала менеджер программы Webb Эрин Вульф.

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Сегменты были передвинуты на 12,5 мм. Теперь инженеры продолжат перемещать зеркала в микронном и нанометровом диапазонах, чтобы окончательно выровнять поверхность.

За процессом настройки телескопа, который инженеры проводят удаленно с Земли, можно следить онлайн:

Калибровка всех деталей телескопа, который должен заглянуть в самое начало нашей Вселенной, займет примерно три месяца, то есть уже в конце апреля он сможет прислать первые снимки.

Кроме того, Уэбба сможет уже в течение 60 часов обнаружить первые признаки углерода на планетах за пределами Солнечной системы и понять, может ли там существовать жизнь.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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