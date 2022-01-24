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Телескоп Уэбба почти долетел до пункта назначения: что с ним будет дальше

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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24 января, 08:31
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Телескоп Джеймса Уэбба завершает свое путешествие к точке Лагранжа, после достижения которой начнет вращение вокруг Солнца по рассчитанной инженерами траектории
Телескоп Уэбба почти достиг нужной точки для вращения по заданной орбите
Телескоп Уэбба почти достиг нужной точки для вращения по заданной орбите / Фото: NASA

24 января в 21:00 по Киеву самый мощный телескоп в мире выведут на орбиту вокруг Солнца примерно в 1,6 млн километрах от Земли.

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После этого ученые и инженеры ответят в режиме онлайн на вопросы о последних этапах миссии телескопа, прежде чем он сможет делать первые снимки этой весной, пишет NASA.

Узнать, что будет дальше с телескопом, можно будет около 22:00 на нашем сайте в режиме онлайн:

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Напомним, инженеры уже закончили дистанционное перемещение 18 сегментов золотых сот Уэбба с их стартовых позиций.

Около трех месяцев они будут калибровать его оптику, и уже после он сможет прислать на Землю первые фото. В течение 60 часов Уэбба сможет обнаружить органику на других планетах.

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Уэбб, как мы уже писали ранее, заглянет в прошлое нашей Вселенной, исследовав каждую фазу космической истории.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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