Телескоп Уэбба почти долетел до пункта назначения: что с ним будет дальше

Телескоп Джеймса Уэбба завершает свое путешествие к точке Лагранжа, после достижения которой начнет вращение вокруг Солнца по рассчитанной инженерами траектории

Телескоп Уэбба почти достиг нужной точки для вращения по заданной орбите / Фото: NASA

24 января в 21:00 по Киеву самый мощный телескоп в мире выведут на орбиту вокруг Солнца примерно в 1,6 млн километрах от Земли.

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После этого ученые и инженеры ответят в режиме онлайн на вопросы о последних этапах миссии телескопа, прежде чем он сможет делать первые снимки этой весной, пишет NASA.

Узнать, что будет дальше с телескопом, можно будет около 22:00 на нашем сайте в режиме онлайн:

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Напомним, инженеры уже закончили дистанционное перемещение 18 сегментов золотых сот Уэбба с их стартовых позиций.

Около трех месяцев они будут калибровать его оптику, и уже после он сможет прислать на Землю первые фото. В течение 60 часов Уэбба сможет обнаружить органику на других планетах.

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Уэбб, как мы уже писали ранее, заглянет в прошлое нашей Вселенной, исследовав каждую фазу космической истории.

Контекст.