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Такое бывает только раз в жизни: фотограф с Земли снял астронавта в открытом космосе

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 12:50
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Астрофотографа и астронавтов разделяло примерно 417 километров – именно на такой высоте кружит МКС
Астрофотограф снял астронавта в космосе
Астрофотограф снял астронавта в космосе / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкому астрофотографу Себастьяну Вольтмеру удалось сделать невероятное – с помощью телескопа на заднем дворе он сумел сфотографировать выход астронавта Международной космической станции в открытый космос.

Читайте также: NASA написало план уничтожения МКС: когда она упадет на Землю

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23 марта астронавт NASA Раджа Чари и Маттиаса Маурера из Европейского космического агентства покинули орбитальную станцию для технических работ и провели в открытом космосе около 7 часов.

"Вчера я стал свидетелем выхода в открытый космос вскоре после захода солнца. А вот и первое фото. Астронавт Маттиас Маурер в этот момент как раз "поднимался".

Структура в форме стержня (Canadarm2) – это рука робота. Привет из родного города Матиаса Маурера – это было очень волнующе", – написал Вольтмер в Twitter.

Немного позже, сравнив свое фото со снимком NASA, Вольтмер удостоверился, что в его кадр попали оба астронавта. Самое удивительное, что расстояние до МКС составляет около 417 км!

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"Я чувствую, что только что сделал снимок, который бывает раз в жизни", – написал позже Вольтмер.

Вольтмер использовал 11-дюймовый телескоп Celestron EdgeHD на монтировке GM2000 HPS и планетарную камеру ASI290. Стоимость такого набора составляет минимум 6500 евро.

Ранее мы писали, что российские космонавты прилетели на МКС в желто-синих комбинезонах. Сразу подумалось, что это был акт поддержки Украину, но в России быстро оправдались.

Александр Трикиша
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