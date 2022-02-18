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Солнечная панель создает электричество без Солнца: как это работает

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 февраля, 16:34
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Студент-филиппинец Карви Эрен Майг разработал новую солнечную панель, работа которой не зависит от попадания на ее поверхность прямых солнечных лучей
/ Фото: BGR

Панель под названием AuREUS кажется невозможным изобретением, но будущий ученый с ней справился.

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Фактически, это солнечная панель, которая может питаться ультрафиолетовыми лучами Солнца, которым облака не препятствуют, пишет BGR.

Для создания панелей Майг использовал люминесцентные частицы из фруктовых и овощных отходов.

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Используя их, Мейг создал солнечную пленку, способную улавливать ультрафиолетовые лучи. Затем пленка преобразует лучи в видимый свет, который используется для выработки энергии.

Панель может продолжать генерировать энергию, даже когда на улице облачно. Прототип представляет собой панель размером 90 на 60 см и способен заряжать два телефона каждый день.

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В увеличенном виде изобретение позволит зданиям полностью работать от собственного электричества.

Поскольку пленка гибка, ее также можно было бы установить на автомобилях, что могло бы перекрыть потребность электрокаров в энергии.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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