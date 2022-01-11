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Мокрый апокалипсис: что будет, если вода из атмосферы обрушится на Землю

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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11 января, 12:00
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В случае падения всей воды из атмосферы на планету уровень океана вырастет примерно на 3,8 см. Хотя такой сценарий маловероятен, это привело бы к ужасным последствиям
Как выглядел бы водяной Апокалипсис
Как выглядел бы водяной Апокалипсис / Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что такое резкое повышение уровня моря приведет к тому, что пострадают 28 млн человек.

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Также отмечается, что если бы вода из атмосферы начала падать вниз, то этот процесс был бы неравномерным, пишет Life Science.

Некоторые районы на Земле более влажные, и там наводнения нанесли бы самый большой ущерб. Количество воды в атмосфере меняется со временем года и в зависимости от регионов.

В целом, тропические районы содержат больше всего водяного пара. В это же время арктические регионы или высокогорные районы намного суше.

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Это происходит из-за того, что теплый воздух намного лучше переносит воду Среди других факторов выделяют геологию и топографию.

Так, наклон местности будет влиять на то, как быстро воздух будет подниматься в атмосферу, где начнет охлаждаться.

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Ранее, напомним, мы писали о том, что в Британии успешно испытали ракетный двигатель на пластиковых отходах.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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