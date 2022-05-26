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Стейк на вырост: в США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 мая, 18:00
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Американская компания Good Meat планирует создать крупнейшее в мире предприятие по производству культивируемого мяса и сделать свою продукцию доступной по карману
США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах и уже строят фабрику
США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах и уже строят фабрику / Фото: istockphoto.com, ru.freepik.com

В США уже ведется работа по строительству крупнейшего в мире предприятия по производству культивируемого мяса. Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще не дало разрешения на общественное потребление искусственного мяса в стране.

Также мы писали, что легендарные космические часы Navitimer Cosmonaute вернулись к "жизни". Так, культивируемое мясо может стать источником пищи за малую долю ресурсов, используемых животноводством, а также резко сократить вредные промышленные выбросы.

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Good Meat планирует создать крупнейшее в мире предприятие по производству культивируемого мяса в таких вот биореакторах
Good Meat планирует создать крупнейшее в мире предприятие по производству культивируемого мяса в таких вот биореакторах / Фото: interestingengineering

Целых 170 компаний занимаются производством этого альтернативного мяса, которое может положить конец забою животных в пищу. Процесс выращивания мяса включает использование биореактора, в котором можно выращивать клетки, полученные из банков клеток или яиц домашних животных.

Биореактор — это большой сосуд, обеспечивающий клетки всеми необходимыми питательными веществами и условиями для оптимального роста. Как только клетки достигают определенной стадии, их можно собирать. Этот принцип был успешно применен в биофармацевтической промышленности для производства жизненно важных лекарств и даже вакцин, защищающих от инфекций.

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Good Meat старается, чтобы их конечный продукт выглядел как мясо животных и имел такой же вкус
Good Meat старается, чтобы их конечный продукт выглядел как мясо животных и имел такой же вкус / Фото: istockphoto.com

Компании, занимающиеся выращиванием мяса, усердно работают над тем, чтобы конечный продукт выглядел как мясо животных и имел такой же вкус. Американская компания Good Meat планирует создать крупнейшее в мире предприятие по производству культивируемого мяса, чтобы суметь сделать свою продукцию доступной по карману.

Для этого они привлекли ABEC Inc., еще одну американскую компанию с большим опытом создания биореакторов для биофармацевтической промышленности. В настоящее время Good Meat является единственной компанией, уже получившей разрешение от FDA на коммерческую продажу своего культивируемого мяса в мире.

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Также мы писали, что мужчины охотнее сядут в беспилотник, пока женщины не доверяют искусственному интеллекту.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

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Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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