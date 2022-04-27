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Starlink Ukraine: интернет Илона Маска зарегистрировал представительство в Украине

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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27 апреля, 16:45
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Передовые интернет-услуги теперь доступны всем желающим
Starlink теперь имеет официальное представительство в Украине
Starlink теперь имеет официальное представительство в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX зарегистрировано в Украине.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

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Американский миллиардер Илон Маск предоставил доступ Украине к своему спутниковому интернету сразу после начала войны.

Устройства глобальной спутниковой системы Starlink. Фото: Виталий Кличко
Устройства глобальной спутниковой системы Starlink. Фото: Виталий Кличко

Starlink работал для обеспечения связи на критических объектах инфраструктуры, а также помогал военным уничтожать вражескую технику.

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А недавно Starlink стал доступным для всех желающих. Правда, этому предшествовал небольшой скандал, связанный с ограничениями для гражданских.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен. Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли.

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Наземная станция – тарелка, устанавливается на открытом воздухе, желательно на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

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Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.

Starlink стал доступен мирным гражданам
Starlink стал доступен мирным гражданам / Фото: Коллаж: Сегодня

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK

Сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны быть готовы к тому, что ваш заказ придется ждать очень долго. Стоимость терминала составляет 599 долларов, месячная абонентская плата – 110 долларов.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

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9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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