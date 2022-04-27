Starlink Ukraine: интернет Илона Маска зарегистрировал представительство в Украине

Передовые интернет-услуги теперь доступны всем желающим

Starlink теперь имеет официальное представительство в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX зарегистрировано в Украине.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

Реклама

Американский миллиардер Илон Маск предоставил доступ Украине к своему спутниковому интернету сразу после начала войны.

Устройства глобальной спутниковой системы Starlink. Фото: Виталий Кличко

Starlink работал для обеспечения связи на критических объектах инфраструктуры, а также помогал военным уничтожать вражескую технику.

Реклама

А недавно Starlink стал доступным для всех желающих. Правда, этому предшествовал небольшой скандал, связанный с ограничениями для гражданских.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен. Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли.

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Наземная станция – тарелка, устанавливается на открытом воздухе, желательно на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

Реклама

Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.

Starlink стал доступен мирным гражданам / Фото: Коллаж: Сегодня

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK

Сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны быть готовы к тому, что ваш заказ придется ждать очень долго. Стоимость терминала составляет 599 долларов, месячная абонентская плата – 110 долларов.