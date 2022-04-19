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СЕГОДНЯ Техно

Starlink со скандалом запретили использовать гражданским в Украине: что происходит

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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19 апреля, 20:20
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В госорганах уверяют, что это связано с новизной технологии спутникового интернета
Не всем разрешено использовать интернет Starlink
Не всем разрешено использовать интернет Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Регуляторные органы в Украине ограничили использование спутникового интернета Илона Маска Starlink гражданскими пользователями, руководствуясь тем, что использование может помешать военным.

В Сети распространили скриншот приказа Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ):

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Решение сразу же раскритиковали, ведь помимо военных, терминалами Starlink пользовались волонтеры, IP-провайдеры, а также в тех регионах, где затруднена связь.

Дошло до того, что Госспецсвязи пришлось успокоить украинцев, объяснить, почему было принято решение и когда все же можно будет использовать технологию.

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"Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено", – говорится в сообщении.

В организации объясняют, что эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX.

Читайте также: С начала войны Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink: кто за это заплатил

Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей.

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"О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", – уверяют в Госспецсвязи.

Александр Трикиша
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