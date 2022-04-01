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СЕГОДНЯ Техно

Starlink наконец-то станет общедоступным в Украине: как будет работать интернет Илона Маска

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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1 апреля, 16:19
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Спутниковый интернет будет работать для обеспечения связью и интернетом абонентов украинских мобильных операторов
Илон Маск не верит, что Россия сможет уничтожить Starlink
Илон Маск не верит, что Россия сможет уничтожить Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск предоставил доступ к своему спутниковому интернету Starlink еще в конце февраля, оборудование использовалось только для критической инфраструктуры и военными для уничтожения вражеской техники.

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И вот наконец-то технологии SpaceX добрались до обычных граждан. Впрочем, сильно не радуйтесь, никто не выдаст вам на руки оборудование Starlink – оно будет помогать обеспечивать интернет мобильным операторам.

"Госспецсвязи и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, разработали распоряжение, которое обеспечит нормирование использования спутникового интернета SpaceX Starlink мобильными операторами для обеспечения абонентов связью и интернетом", – говорится в сообщении Госспецсвязи.

Starlink уже в Украине
Starlink уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока нет никаких подробностей сотрудничества Starlink и мобильных операторов, но можно предположить, что оборудование будет использоваться для лучшего сигнала мобильного интернета в регионах, которые больше всего пострадали от военных действий.

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Как подключиться к Starlink

Скорее всего, никаких дополнительных действий вам делать не нужно. Подключение к спутниковому интернету будет происходить через вашего оператора, если он будет работать с этой технологией, так что качать официальное приложение не нужно.

Я хочу индивидуальную станцию Starlink. Что делать

Просто так получить оборудование Starlink невозможно. Его нужно заказать на официальном сайте компании. Но нужно понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят. Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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