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Спешите в магазин: Apple снимет с продажи iPhone 12 после презентации iPhone 13

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 09:07
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Apple подготовила неприятный сюрприз всем, кто надеялся прикупить по скидке iPhone 12 после презентации 13-й модели. Компания признает айфоны предыдущего поколения устаревшими сразу после презентации новинки и снимет их с продажи
IPhone 12 снимут с продажи после презентации новой модели
IPhone 12 снимут с продажи после презентации новой модели

Презентация iPhone 13 состоится уже сегодня. Ожидается, что в линейку войдет четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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Издание ZDNet отмечает, что линейка предыдущей модели перейдет в категорию "Наследие". Так Apple называет устройства, которые она сняла с производства и продажи.

Эксперты считают, что прекращение продажи 12-х "айфонов" сразу после презентации тринадцатых связано с минимальными различиями в их характеристиках.

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При этом, Apple до сих пор продает iPhone 11, которым уже около двух лет и не сняла с продажи iPhone Xr, который был представлен еще в 2018 году.

Так должен выглядеть новый iPhone 13
Так должен выглядеть новый iPhone 13 / Фото: ixbt.com

Отметим, что сейчас в Украине многие интернет-магазины делают скидки на iPhone 12. Так, все модели можно купить со скидкой в 3 тысячи грн. Минимальная цена составляет 23 тысячи, максимальная за прошку – 51 500 грн.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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