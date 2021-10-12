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Смертельные игры из Игра в кальмара проведут в реальной жизни

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 октября, 14:39
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Нашумевший сериал от Netflix "Игра в кальмара" стал настолько популярным в мире, что его сюжет решили повторить в реальной жизни. Естественно, без жертв и кровопролитий
Сюжет сериала "Игра в Кальмара" повторят в ОАЭ
Сюжет сериала "Игра в Кальмара" повторят в ОАЭ / Фото: Netflix

Драма о выживании с участием в смертоносных детских играх быстро стала одним из самых популярных шоу сервиса. На фоне успеха в Объединенных Арабских Эмиратах. Решили провести соревнования с теми же играми.

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Две команды из 15 человек сыграют в те же игры что и герои сериала: "красный-зеленый", "сахарные соты", "марбл" и "ддакжи".

Персонал мероприятия будет носить розовые комбинезоны с кругами, треугольниками и квадратами, как у охранников в сериале, пишет cnet.com.

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Естественно, на кону будут не 45,6 миллиардов вон (около 38 млн долларов), как в телеверсии, но организаторы обещают участникам призы.

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Принять участие в игре могут только жители ОАЭ. Для подачи заявки кандидаты должны были ответить на вопросы о сериале "Игра в кальмара".

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Кстати, это не первый случай, когда сюжет сериала перенесли в реальный мир. В бельгийской школе подростки устроили игру в "красный-зеленый", но немного увлеклись и избивали проигравших.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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