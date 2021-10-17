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Смартфоны с какими характеристиками выбирают покупатели: полезная статистика

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 18:43
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В современном мире пользователи могут себе выбрать смартфон для любых задач. На что больше внимания обращают потенциальные покупатели? AnTuTu составил список предпочтений пользователей в 2021 году
Какие смартфоны выбирают пользователи
Какие смартфоны выбирают пользователи

Большинство пользователей предпочитают 6,6-дюймовый дисплей, а вот дисплеи менее 6 дюймов практически потеряли свою популярность.

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Также большинство пользователей удовлетворяет дисплеи с разрешением 1080P. Дисплеи с более высоким разрешением пока остаются фишкой флагманских моделей. Что касается частоты обновления, то здесь практические одинаково популярны 60 и 120 Гц. 144 Гц выбирают лишь заядлые геймеры.

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Процессоры MediaTek пользуются большей популярности, нежели Qualcomm, но лишь благодаря тому, что они используются в более бюджетных моделях. Во флагманских моделях Qualcomm имеет подавляющее преимущество. Кстати, 99% из общего количества занимают процессоры с 8 ядрами.

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Половина пользователей выбрала себе смартфоны с 8 Гб оперативной памятью – это стандарт для многих средне- и даже некоторых бюджетных моделей. Менее уже не актуально, а больше пока дороговато.

Это же касается и о внутренней памяти. 128 Гб пока лидирует, но на пятки им наступает более вместительные модели с 256 Гб. Меньше брать уже нет смысла, если конечно не хотите заморачиваться с картами памяти, пишет gizchina.com.

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Подводя итоги, можно создать портрет идеального смартфона:

Экран с диагональю в 6,6 дюйма с разрешением в 1080P и частотой обновления до 120 Гц. Работоспособность нашей модели должен обеспечивать восьмиядерный процессор Qualcomm с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб хранилища. Кстати, аналитики почему-то упустили такой важный фактор, как объем батареи, но мы бы выбирали как минимум 4500 мАч.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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