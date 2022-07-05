Случайность небес – как возникают затмения Солнца, ученые разложили по полочкам

Солнечные затмения – одно из самых зрелищных явлений природы. Полное солнечное затмение удается увидеть не каждому, а ближайшее частичное затмение ожидается в октябре 2022

Солнечные затмения - одно из самых зрелищных явлений природы / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Солнечные затмения – одно из самых зрелищных явлений природы: следующее будет в октябре 2022 года Тот факт, что затмение вообще может произойти, является случайностью небесной механики и времени, заявили ученые.

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Существует четыре типа солнечных затмений: полное, кольцеобразное, частичное и гибридное. Затмения, конечно, бывают не в каждое новолуние. Это связано с тем, что орбита Луны наклонена чуть более чем на 5 градусов по отношению к орбите Земли вокруг Солнца. По этой причине тень Луны обычно проходит либо над Землей, либо под ней, поэтому солнечного затмения не происходит.

Кольцевое солнечное затмение, фото которого было сделано из Японии в 2012 году / Фото: www.space.com

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Но, как правило, по крайней мере два раза в год (а иногда и пять раз в году) новолуние выстраивается именно таким образом, чтобы затмить солнце. Эта точка выравнивания называется узлом. В зависимости от того, насколько близко новолуние приближается к узлу, будет определяться, является ли конкретное затмение полным или частичным.

И, конечно же, расстояние Луны от Земли и, в меньшей степени, расстояние Земли от Солнца в конечном итоге определит, будет ли затмение полным, кольцеобразным или гибридным.

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