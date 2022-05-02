Следи когтей на поверхности Марса: ученые открыли тайну их появления

Необычные следы на поверхности Красной планеты не имеют отношения к марсианским монстрам

На Марсе нашли следы, похожие на когти монстра / Фото: ESA

Европейское космическое агентство опубликовало новые фотографии особенностей поверхности Марса, сделанные аппаратом Mars Express. перед этим в небе над Марсом заметили огромного червя.

На первый взгляд, эти особенности выглядят так, как будто кто-то провел ногтями по поверхности Красной планеты, проделав при этом длинные траншеи.

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Однако ЕКА заявило, что это не следы внеземного монстра, а область под названием Танталовые впадины.

"Впадины образовались, когда вершина Альба Монс поднялась в высоту, в результате чего окружающая поверхность стала искривленной, расширенной и сломанной. Каждая траншея, образованная двумя параллельными разломами, открылась, в результате чего порода между ними упала в образовавшуюся пустоту", – объясняют в ЕКА.

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Те же особенности можно найти на западной стороне горы Альба, образуя неполное кольцо вокруг вулкана. В целом связанные с этим вулканом грабены имеют длину до 1000 км, ширину до 10 км и глубину до 350 м.

Ранее мы писали, что на Марсе обнаружили обломки космического корабля. Ученые изучат их состояние для лучшего понимания процесса приземления на Красную планету.