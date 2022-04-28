Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Мало кто об этом знал: Украина почти собрала вторую "Мрию"

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 06:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Второй экземпляр Ан-225 пылится на складах на протяжении 30 лет
Украина имеет еще один экземпляр "Мрии"
Украина имеет еще один экземпляр "Мрии" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина объявила о начале восстановления легендарного Ан-225 "Мрия", который был построен лишь в одном экземпляре… Но на самом деле у Украины есть еще один!

Как мы писали ранее, уникальный самолет-гигант Ан-225 был сконструирован для перевозки космического корабля СССР, но выполнить свою миссию не успел – "Буран" совершил свой первый и последний полет за месяц до того, как "Мрия" поднялась в небо.

Реклама
"Мрия" все-таки совершила полет с "Бураном". Фото: Wikipedia

В планах было построить еще три самолета, но работа над вторым Ан-225 была остановлена ​​через два года после распада СССР из-за финансовых проблем.

Да что тут говорить, если даже единственный экземпляр был разобран. Но, к счастью, к началу 2000-х его снова собрали силами украинских конструкторов и вернули в небо.

А тот второй самолет в недостроенном виде так и остался храниться на складах "Антонова". Кстати, еще один есть в Германии – это уменьшенная копия "Мрии".

Реклама

В 2016 году китайцы могли подарить ему вторую жизнь. Компания Aerospace Industry Corporation of China (AICC) заключила договор с "Антоновым" о сотрудничестве, согласно которому планировалось достроить второй экземпляр "Мрии", а затем организовать в Китае производство таких самолетов по украинской лицензии.

Реклама

Как бы то ни было, воплотить планы в жизнь не удалось, а самостоятельно собрать вторую "Мрию" Украине было не по карману.

В 2021 году тогда еще генеральный директор "Антонова" Сергей Бычков признавался, что для того, чтобы завершить сборку второй "Мрии", необходимо 600-700 миллионов долларов.

Он рассказывал, что предприятие готово достроить второй Ан-225, но он не окупится на грузоперевозках, поэтому в компании работали с космическим агентством, чтобы возобновить космические программы запуска ракет с помощью "Мрии".

"Второй экземпляр "Мрии" готов на 60-70%. С конца 1980-х недостроенный самолет находится в ангаре "Антонова".

При этом, стоимость ее достройки с годами увеличивается, а из-за прекращения сотрудничества с РФ нужно проводить сертификацию заново. Это требует 600-700 полетов", – говорил Бычков.

Теперь же, после уничтожения работоспособного экземпляра, детали второй "Мрии" могут пойти на восстановления пострадавшего самолета.

"Частично уцелела хвостовая часть и двигатели, в частности, несколько из них, можно будет использовать в производстве.

Некоторые агрегаты мы точно используем, но новая "Мрия" должна быть еще лучше", – рассказал генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Мало кто об этом знал: Украина почти собрала вторую "Мрию" Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Полезные приложения во время войны
Для вашего смартфона

Дія. Помимо цифровых документов, приложение позволяет удаленно оформить помощь переселенцам

Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

1 /2
Скачать
WAR GAMES
Игры о войне в Украине
Играть
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Кто еще
Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

1 /2
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39421.87

Binance Coin (BNB)

391.47

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

100.45

Theta (THETA)

2.79

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять