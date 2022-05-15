Скорее на аватарку – астронавт NASA "оседлала" космическую станцию и хвастается крутыми фото

Фото, на которых астронавт NASA Джессика Уоткинс парит над Землей, вызывают восторг. Джессика – первая чернокожая женщина в таком длительном космическом полете

Астронавт NASA «оседлала» космическую станцию и хвастается крутыми фото / Фото: Коллаж: Сегодня, www.space.com

Астронавт НАСА Джессика Уоткинс парит над Землей на новой великолепной фотографии, сделанной на Международной космической станции. Уоткинс отправилась в орбитальную лабораторию 27 апреля в рамках миссии SpaceX Crew-4.

Астронавтка вошла в историю как первая чернокожая женщина, отправившаяся в длительный космический полет. ВВозможно вас также заинтересует история индийского юного вундеркинда, который соберет данные напрямую с космических спутников.

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Джессика Уоткинс первая чернокожая женщина, отправившаяся в длительный космический полет / Фото: www.space.com

Возвращаясь к Джессике Уоткинс: в настоящее время она работает специалистом миссии, стремясь наблюдать и фотографировать геологические особенности на Земле. А также проводить различные научные эксперименты вместе со своими товарищами по команде.

В итоге НАСА поделилось новой фотографией Уоткинс в куполе космической станции, это идеальное место для наблюдения за астронавтами, живущими и работающими на борту орбитальной лаборатории. Купол представляет собой куполообразный модуль с семью окнами, обращенными к Земле.

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Небольшой модуль не только позволяет экипажу наблюдать за Землей, но и обеспечивает вид на внешнюю часть Международной космической станции. Что упрощает наблюдение за действиями роботов, приближающимися транспортными средствами и выходами в открытый космос.

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