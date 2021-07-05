Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Техно

Шустрый электроскейт: Evolve Hadean разгоняется до 50 км/ч

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
5 июля, 15:36
Копировать ссылку
Новый электрический скейт австралийской компании Evolve разгоняется до 50 км/ч и может проехать до 65 км.
Электроскейс Evolve Hadean
Электроскейс Evolve Hadean / Фото: Сегодня

Австралийцы из Evolve выпустили новую линейку лёгких урбанистических скейтбордов с электромоторами Hadean. Номинально это будет обновление предыдущей серии GTR, но фактически компания полностью переработанное решение с рядом уникальных особенностей.

Главной фишкой стали первые в мире электрические палуба и рама в стиле платформы. Эти детали сделаны их литого углеволокна – его используют в авиации и суперкарах. То есть скейт будет лёгким, гибким и прочным – идеальное сочетание для городского использования, где на пути вечно попадаются препятствия и периодически скейт нужно носить в руках. Судя по всему, с анонсом суперкара Тесла производители стали активней продвигать инновации электротранспорта в других направлениях.

Компания Evolve сумела доработать предыдущую платформу чтобы безопасно встроить в неё электронику нового поколения и добавить эффективную систему охлаждения. В итоге скорость в сравнении с прошлыми моделями выросла с 42 до 50 км/ч а запас хода – с 50 до 65 км.

Так же изменился ручной пульт управления в раме – его поместили в легкосплавный корпус и защитили резиновой окантовкой. Пульт отвечает за ускорение, тормоза, аварийный свет и индикацию батареи.

Компания выпустит несколько версий скейта, пока что известно о двух:

Hadean Carbon Street за $ 2900
Hadean Bamboo за $ 2550

Учитывая новые цены на парковку в Киеве – покупка такого скейта кажется очень привлекательной идеей.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Техно
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять