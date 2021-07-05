Шустрый электроскейт: Evolve Hadean разгоняется до 50 км/ч

Новый электрический скейт австралийской компании Evolve разгоняется до 50 км/ч и может проехать до 65 км.

Электроскейс Evolve Hadean / Фото: Сегодня

Австралийцы из Evolve выпустили новую линейку лёгких урбанистических скейтбордов с электромоторами Hadean. Номинально это будет обновление предыдущей серии GTR, но фактически компания полностью переработанное решение с рядом уникальных особенностей.

Главной фишкой стали первые в мире электрические палуба и рама в стиле платформы. Эти детали сделаны их литого углеволокна – его используют в авиации и суперкарах. То есть скейт будет лёгким, гибким и прочным – идеальное сочетание для городского использования, где на пути вечно попадаются препятствия и периодически скейт нужно носить в руках. Судя по всему, с анонсом суперкара Тесла производители стали активней продвигать инновации электротранспорта в других направлениях.

Компания Evolve сумела доработать предыдущую платформу чтобы безопасно встроить в неё электронику нового поколения и добавить эффективную систему охлаждения. В итоге скорость в сравнении с прошлыми моделями выросла с 42 до 50 км/ч а запас хода – с 50 до 65 км.

Так же изменился ручной пульт управления в раме – его поместили в легкосплавный корпус и защитили резиновой окантовкой. Пульт отвечает за ускорение, тормоза, аварийный свет и индикацию батареи.

Компания выпустит несколько версий скейта, пока что известно о двух:

Hadean Carbon Street за $ 2900

Hadean Bamboo за $ 2550

Учитывая новые цены на парковку в Киеве – покупка такого скейта кажется очень привлекательной идеей.