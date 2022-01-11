Louis Vuitton выпустил умные часы с сапфировым стеклом

Французский дом моды выпустил смарт-часы Tambour Horizon Light Up, которые должны быть совместимы как с iPhone, так и с телефонами на Android и HarmonyOS

Французский бренд выпустил модные смарт-часы

Умная новинка, как и другие аксессуары компании, имеет необычный дизайн: дизайнерский дом обновил выпуклый профиль корпуса оригинальных часов Tambour и подключил к ним Horizon.

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Экран состоит из изогнутого сапфирового стекла, перетекающего по краю лицевой стороны часов, оснащенных 24 светодиодами под классическим кольцом Louis Vuitton Monogram, пишет hypebeast.

После первоначального запуска часы появятся в трех версиях — Polished Steel, Matte Black и Matte Brown.

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Пользователи могут изменить вид дисплея в соответствии с настроением или случаем. Клиенты могут добавить свои инициалы на устройство, выбрав цвет и шрифт.

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Часы будут хранить планы пользователя, считать количество шагов и частоту сердечных сокращений, а также показывать погоду и качество воздуха.

Кроме того, умное устройство сохранит планы поездок и посадочные талоны владельца. Помимо iOS, часы совместимы со смартфонами на базе Android и HarmonyOS.

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Напомним, ранее мы писали об умном браслете, который сможет анализировать и прогнозировать психическое здоровье пользователей.