Рыбы научились узнавать себя в зеркале

Это захватывающее открытие, ведь способность замечать и идентифицировать собственное отражение считается свидетельством самосознания.
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Эта черта до сих пор окончательно проявлялась только у шимпанзе, как считали ученые, пишет IFL Science.
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Новый эксперимент основан на предыдущем исследовании самораспознавания рыбами себя в зеркале.
Более ранняя работа показала, что инъекция коричневой метки рыбе-чистильщику Labroides dimidiatus заставляла их царапать горло, когда они замечали ее в своем отражении.
Однако эта захватывающая находка была обнаружена только у трех из четырех исследованных рыб, поэтому другие исследователи поставили под сомнение выводы.
В этот раз команда изучила 18 рыб, из которых 17 продемонстрировали то же поведение, что и в предыдущем эксперименте.
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Рыбы-чистильщики также обращают внимание на мелких паразитов на телах других рыб и пытаются подобрать и удалить их.
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