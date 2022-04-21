Россиян заставляют помогать украинской армии: какую подлянку им подсунул популярный сервис

Российским пользователям оставили только возможность вывода кешбэка в благотворительный фонд

Letyshops позволяет россиянам вывести деньги только для помощи ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный кешбэк-сервис Letyshops ушел из России после начала войны против Украины, а теперь подсунул россиянам еще большую свинью.

У россиян накопилось немало денег на счетах сервиса, которые они планировали потратить на новые покупки. Однако сервис позволяет вывести средства только на помощь украинской армии в фонд "Вернись живым".

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При этом для украинских пользователей остается возможность вывода на личные банковские карты.

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Кешбэк-сервис принадлежит украинскому предпринимателю Игорю Гнатовскому, а основной офис находится в Виннице. С началом вторжения в Украину компания разослала пользователям письмо, где объяснила причины ухода из РФ.

Ранее мы писали, что в Википедии появилась статья о рашизме. Термин получил широкое распространение в неофициальных кругах в 2008 году – во время российско-грузинской войны.