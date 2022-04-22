Россия наложила санкции на Марка Цукербрега: что запрещено основателю Facebook

Ранее компанию Цукерберга Meta в России признали экстремистской и заблокировали

Марк Цукерберг больше не сможет гулять по Москве / Фото: google.com

Российские власти в ответ на западные санкции расширяют свой собственный список неугодных лиц. Сегодня был озвучен список из 29 человек, в который в том числе попал генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Всем, кто попал в санкционный список, запрещается посещать Россию на бессрочной основе, так что основатель Facebook больше не сможет посетить Красную площадь, или еще хуже – отдохнуть на местных курортах.

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Напомним, что ранее в России компанию Meta признали экстремистской организацией и запретили ее деятельность в стране.

Блокировке подверглись соцсети Facebook и Instagram, но при этом остался работать мессенджер Whatsapp, хотя он тое принадлежит американской компании.

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Интересно, что российские пользователи потребовали от Meta миллиард долларов компенсации за блокировку Instagram, при том, что соцсеть забанила сама Россия.