Россия может снова атаковать: США предупредили о новой угрозе

Microsoft сообщила, что Россия продолжает кибератаки на инфраструктуру США, несмотря на санкции со стороны президента страны Джо Байдена

Российские хакеры снова могут атаковать США / Фото: Pixabay

В прошлом году почти 100 компаний и девять федеральных агентств пострадали в результате кибератак со стороны России, которые позже получили название SolarWinds. Ранее мы писали, что российские хакеры пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы.

Расследование показало, что эти атаки, инициированные в России, были осуществлены спонсируемой государством хакерской группой Nobelium, которая является частью Службы внешней разведки РФ.

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Одна из таких атак вызвала целую цепочку последствий, поразившую сотни компаний в 17 странах мира, пишет interestingengineering.com.

Фото из открытых источников

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию Том Берт сообщил что с мая этого года жертвами стали 140 торговых посредников, 14 из них, возможно, были взломаны.

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В период с 1 июля по 19 октября этого года компания зафиксировала 22 868 таких атак, но безуспешных. Впрочем, их интенсивность растет. Для сравнения, за предыдущие три года, до 1 июля, было зарегистрировано всего 20 500 атак.

Microsoft призывает своих партнеров к внедрению функций безопасности, а также выпустила технический документ для организаций, чтобы защитить себя от деятельности Nobelium.

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В компании отмечают, что без достаточной защиты возможна еще одна атака, подобная SolarWinds.