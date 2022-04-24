Повторил ошибку Наполеона и Гитлера: ученые нашли причину провала Путина в Украине

Вторая армия мира готовилась за два дня завоевать Украину, а в действительности их танки загрузли в грязи

Путин вслед за Наполеоном и Гитлером не смог преодолеть украинское бездорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда Россия напала на Украину в феврале, ее военное командование не приняло во внимание одно очень нетрадиционное, но эффективное оружие в украинском арсенале – непроходимые грунтовые дороги в это время года.

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Это явление происходит два раза в год, сначала весной, когда стихают зимние морозы, а местность страны и грунтовые дороги становятся практически непроходимыми, превращаясь в грязь, а затем осенью, когда могут идти проливные дожди, пишет cnbc.com.

По мнению военных экспертов, грязь помогла замедлить продвижение России в некоторых частях страны, особенно на севере.

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Это явление известно из учебников истории: вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году было знаменито замедлением из-за грязи, как и гитлеровские армии, вторгшиеся на территорию тогдашнего Советского Союза в 1941 году и столкнувшиеся с теми же проблемами логистики, вызванными грязью и местными погодными условиями, с которыми столкнулись российские войска.

"Украинская грязь и то, что называется "распутица", – это период после зимы, когда получаются бездорожья… об этом известно сотни лет, Наполеон столкнулся с этой проблемой. Так что да, это тактическая особенность, которая выгодна для украинцев, и она была особенно важна на севере, где намного больше лесов", – сказал CNBC Максимилиан Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Несмотря на военные учения, предшествовавшие вторжению, Россия провалила наступление на севере Украины, что продемонстрировало "реальные проблемы с профессионализмом у российских военных".

Также Хесс считает, что большинство техники могло бы преодолеть грязь, если бы она не ехала по одной колее – это также говорит о непрофессионализме командования.

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Это вызывает у меня настоящие вопросы… Россияне проводят учения и отрабатывают иностранное вторжение уже почти десятилетие, но они так и не смогли справиться с грязью, которая является известной проблемой в течение 300 лет", – добавил ученый.