Полезная функция во время войны: Google позволит удалять на Android недавнюю историю

Функция станет доступной для всех в течение следующих нескольких недель. Для ее активации необходимо коснуться значка своего профиля, где будет обозначение "удалить последние 15 минут".
Ранее для удаления истории нужно было заходить в историю и очищать список либо вручную, либо полностью все. Также можно было включать "режим инкогнито" в браузере.
Google впервые анонсировала 15-минутную функцию на удаления истории в 2021 году и впервые представила ее пользователям iOS в июле того же года. На Android она должна была появиться в том же году, но по неизвестным причинам ее активация затянулась.
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Функция удаления последних 15 минут истории поиска может быть очень полезна в условиях военного положения. Нередко случается, что оккупанты проверяют телефоны мирных граждан, поэтому желательно, чтобы они не нашли никакой полезной информации.
Ранее мы приводили три основных правила, как защитить свой смартфон в условиях войны.
Добавим, что Google готовится к закрытию бизнеса в России – вывозит сотрудников из московского офиса. В компании опасаются, что после вероятной блокировки Youtube бизнес компании в России закроется.