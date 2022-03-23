Полезная функция во время войны: Google позволит удалять на Android недавнюю историю

Вам больше не нужно вручную очищать историю поиска приложений Google на Android. Компания внедрила возможность удаления последних 15 минут истории поиска

Google вводит новую функцию на Android / Фото: Twitter

Функция станет доступной для всех в течение следующих нескольких недель. Для ее активации необходимо коснуться значка своего профиля, где будет обозначение "удалить последние 15 минут".

Ранее для удаления истории нужно было заходить в историю и очищать список либо вручную, либо полностью все. Также можно было включать "режим инкогнито" в браузере.

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Google впервые анонсировала 15-минутную функцию на удаления истории в 2021 году и впервые представила ее пользователям iOS в июле того же года. На Android она должна была появиться в том же году, но по неизвестным причинам ее активация затянулась.

Функция удаления последних 15 минут истории поиска может быть очень полезна в условиях военного положения. Нередко случается, что оккупанты проверяют телефоны мирных граждан, поэтому желательно, чтобы они не нашли никакой полезной информации.

Ранее мы приводили три основных правила, как защитить свой смартфон в условиях войны.

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Добавим, что Google готовится к закрытию бизнеса в России – вывозит сотрудников из московского офиса. В компании опасаются, что после вероятной блокировки Youtube бизнес компании в России закроется.