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Пока "Москва" идет на дно: в США достроили самый дорогой авианосец в мире

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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15 апреля, 19:51
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Многострадальный авианосец ВМС США обошелся стране в 13 миллиардов долларов
В США достроили самый дорогой авианосец в мире
В США достроили самый дорогой авианосец в мире / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Пока в России шокированы потерей своего флагмана крейсера "Москва" в США без лишней шумихи спустили на воду самый дорогой в мире авианосец "Джеральд Р. Форд".

Джеральд Р. Форд – первый авианосец класса "Форд", который заменит существующие авианосцы класса "Нимиц".

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Авианосец разработан с новой радиолокационной системой, двухдиапазонным радаром, новой катапультой для запуска самолетов с электромагнитным приводом и подъемником для вооружения, новым аэродинамическим тормозным устройство и другими технологиями.

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Авианосец сможет нести на себе от 40 до 50 самолетов F/A-18E/F Super Hornets и истребителей F-35, пять самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, 19 вертолетов MH-60 Seahawk, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye, и два грузовых транспорта MV-22B Osprey.

Строительство "Джеральд Р. Форд" началось в 2009 году, но из-за производственных трудностей авианосец был введен в эксплуатацию только в 2017 году, а фактически заступить на боевое дежурство корабль смог только в декабре 2021 года.

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В итоге строительство авианосца обошлось США в 13,3 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых дорогих (если не самым дорогим) кораблей из когда-либо построенных.

Даже сами американские журналисты удивляются, почему ВМС США молчали о запуске авианосца на боевое дежурство, учитывая, сколько негатива было на протяжении многих лет, пока росли затраты на его строительство.

Александр Трикиша
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