По вирусной истории знакомства бабушки и незнакомца снимут фильм

Netflix снимет художественный фильм об истории Джамала Хинтона и Ванды Денч, которые встретились после ошибочного приглашения на день благодарения

Вирусная история привела к созданию кино / Фото: @jamalhinton12

The Thanksgiving Text, или "Текст ко Дню благодарения", снимут спустя 5 лет после того, как Хинтон показал в сети скриншоты сообщений, где Денч случайно позвала его на праздник вместо внука.

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Несмотря на то, что ошибка раскрылась, женщина пригласила мужчину в гости и с тех пор они дружат и отмечают семейные праздники вместе. Об этом и будет фильм, пишет The Verge.

"Могу я все же получить тарелку?", – спросил в сети Хинтон после того, как раскрылся, и Денч ответила: "Конечно, можешь. Вот что делает бабушка ... всех кормит".

Пара стала знаменитостями, после публикации истории они получили более 150 тыс. подписчиков в Твиттере.

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Сценарий будет написан Абдулом Уильямсом, снявшим "Историю нового выпуска" и "Историю Бобби Брауна", но актерский состав или режиссер еще не объявлены.

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The Thanksgiving Text станет последним примером фильма, вдохновленного вирусным онлайн-контентом.

Сами герои приветствуют новости об адаптации Netflix, и надеются, что она вдохновит больше людей на установление новых контактов.

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Напомним, ранее мы писали, что смертельные игры из сериала "Игра в кальмара" проведут в реальной жизни.