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Парализованный пациент заговорил с помощью импланта в мозгу: он попросил пива

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30 марта, 13:48
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Имплантированный в мозг микрочип впервые за много лет помог полностью парализованному мужчине общаться со своей семьей
Парализованный пациент попросил пива с помощью чипа в мозгу
Парализованный пациент попросил пива с помощью чипа в мозгу / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в 2015 году 26-летнему немцу, имя которого не называют, диагностировали боковой амиотрофический склероз – редкое прогрессирующее заболевание нервной системы, которое приводит к потере контроля над мышцами.

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Со временем состояние мужчины ухудшилось до такой степени, что он не мог разговаривать со своими родными.

В рамках исследования медики имплантировали два микрочипа, каждый размером около 1,5 мм в диаметре, в моторную кору пациента – область в верхней части человеческого мозга, которая отвечает за управление движением.

Затем исследователи научили мужчину представлять физические движения, чтобы попытаться получить сигнал от мозга.

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Когда электроды регистрировали увеличение активности, компьютер воспроизводил нарастающий звуковой тон. При падении мозговой активности звучал нисходящий тон.

Научившись контролировать частоту тона, мужчина смог выбирать определенную букву на специальной доске. Правда, на это уходило около минуты.

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Один из медиков признавался, что проводил с пациентом много времени и сидел с ним до полуночи. Каждый раз последним словом было – "пиво".

Результаты исследования являются революционными для медицины, ведь до сих пор устройства, считывающие сигналы снаружи черепа, не позволяли произносить слова.

Ранее мы писали, что пациент, которому впервые в мире пересадили сердце свиньи, умер через два месяца. Точную причину смерти пока не называют.

Сергей Антонов Корреспондент "Сегодня" Больше статей автора
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