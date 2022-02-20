Память собак оказалась куда лучше, чем думали ученые

У собак точно есть долгосрочная семантическая память – они помнят хозяев по запаху и внешнему виду, какие игрушки им нравятся, где их любимое место для отдыха и любимая марка корма.
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Как и у людей, эти воспоминания связаны с понятиями и фактами, которые мы сознательно изучаем, например, арифметика или языки, пишет Inverse.
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Собаки обладают таким типом памяти. Но обладают ли они эпизодической памятью? Большинство наших воспоминаний, связанных со временем и местом, считаются эпизодическими.
Например, это конкретное блюдо, которое заказывалось в кафе, или цвет машины, взятой напрокат много лет назад.
Ранее считалось, что собаки не обладают эпизодической памятью, так ее традиционно связывали с самосознанием.
Недавние исследования показали другое. Собак учили имитировать действия человека по команде, и это доказало их способность формировать эпизодические воспоминания.
Животные способны повторять или представлять свои собственные действия и вспоминать их, используя эпизодическую память.
Ранее мы писали:
- Ученые проанализировали, какие животные могли бы эволюционировать и занять место человека, если люди внезапно вымрут как вид.
- Кроме того, исследователи рассказали, почему астероид не убил крокодилов и крысоподобных предков людей.
- Также выяснилось, что отдельные пчелы эволюционировали и теперь поедают мертвую плоть обезьян, птиц и рептилий.