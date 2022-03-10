Пациент, которому впервые в мире пересадили сердце свиньи, умер через два месяца

Первый человек, получивший свиное донорское сердце, скончался спустя два месяца после исторической операции

Пациент прожил с сердцем свиньи всего два месяца / Фото: University of Maryland School of Medicine

В октябре прошлого года Дэвид Беннетт был госпитализирован в Медицинский центр Университета Мэриленда с аритмией – нерегулярным сердцебиением, которое в его случае стало опасным для жизни.

Врачи рекомендовали пересадку сердца, но очередь из 110 тысяч американцев не оставляла Беннетту шансов. Поэтому было решено прибегнуть к экспериментальной операции по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи.

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Через несколько дней после операции процедура была признана успешной, поскольку его тело не отторгало орган.

Впрочем, пациента не выписали из больницы, прописав восстановительное лечение. Однако несколько дней назад здоровье Беннета стало ухудшаться и в итоге он скончался. Точная причина смерти пока не называется, пишет interestingengineering.com.

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Кстати, как оказалось ранее, Дэвид Беннетт отбывал наказание в тюрьме за то, что сделал другого человека инвалидом.