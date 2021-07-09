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СЕГОДНЯ Техно

Отказали принтеры – Microsoft опять выпустила сырое обновление против PrintNightmare

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
9 июля, 17:53
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Больше всего проблем возникло с принтерами Zebra, другие производители тоже пострадали
Уязвимость PrintNightmare до сих пор не устранена
Уязвимость PrintNightmare до сих пор не устранена / Фото: The Verge

Только недавно мы писали об уязвимости в системе печати PrintNightmare – а компания Microsoft уже подготовила патч исправления этого бага. Но, как водится, не все пошло по плану.

Экстренный патч KB5004945 должен был устранить проблему, но нам известно, что он нарушает работу принтеров. Исправление будет выпущено в ближайшие 2 дня. До тех пор – рекомендуем удалить текущий патч – сказали специалисты Microsoft.

Разработчики честно признали наличие проблемы и посоветовали откатить систему до загрузки патча. В качестве альтернативного способа Microsoft рекомендует переустановить драйвер принтера, однако этот способ может не принести результатов.

Все действия по откату системы или переустановке программного обеспечения принтера необходимо выполнить с правами администратора. В противном случае ОС Windows может отказать пользователю в применении изменений.

Патч KB5004945 только усугубил ситуацию. Разработчики советуют его удалить
Патч KB5004945 только усугубил ситуацию. Разработчики советуют его удалить / Фото: Xakep

Пока что нет точных данных о количестве отказов работы принтеров, но в службу поддержки компании регулярно приходят запросы с описаниями ошибок разных производителей. Больше всего проблем возникло у владельцев Zebra - возможно, причина в специализированном применении для печати этикеток.

В любом случае, у разработчиков все меньше времени на релиз полноценной "заплатки" от уязвимости PrintNightmare – злоумышленники все еще пользуются дырой в безопасности чтобы получить доступ к информации на компьютерах. В сети уже известны случаи, когда через этот баг хакеры сумели получить личные пароли пользователей, добрались до фотоархивов и другой важной информации.

Ранее мы уже писали о том, что некоторые приложения ворую ваши пароли в телефоне.

Так же мы рассказали, что WhatsApp поменяет интерфейс.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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