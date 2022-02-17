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Орангутанги научились использовать каменные орудия

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 февраля, 15:19
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Cодержащиеся в неволе орангутанги могут использовать каменные орудия труда без минимального руководства со стороны человека
Орангутанги могут использовать каменные инструменты
Орангутанги могут использовать каменные инструменты

Открытие имеет значение для понимания того, как и когда использование каменных орудий эволюционировало у древних предков человека.

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Один эксперимент проводился в зоопарке Кристиансанд в Норвегии, а другой – в британском зоопарке Твайкросс, пишет gizmodo.

В Норвегии проверяли, смогут ли орангутанги выбить каменный стержень – ключевой шаг к созданию инструмента – и разрезать контейнер с помощью острого кремниевого отщепа.

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Эксперимент в Англии проверял, могут ли обезьяны обучаться задачам, наблюдая за их выполнением другими.

Результаты исследования показали, что, хотя орангутанги не используют каменные орудия в дикой природе, они могут использовать их в неволе.

Орангутанги в Норвегии действительно использовали бетонный молоток, но только для ударов по стенам и полу своего вольера, а не по камню, который им предоставили.

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Во втором эксперименте, в котором им дали готовый кремневый отщеп, обезьяна по имени Луи успешно разрезала им силиконовую кожу, чтобы получить доступ к еде.

В Англии трем самкам орангутанга показали, как ударить по камню, чтобы получился кремневый отщеп. После просмотра демонстраций обезьяна по имени Молли успешно ударила о край скалы.

Когда орангутангу представили отщеп, сделанный руками человека, он спонтанно использовал его в качестве режущего инструмента, чтобы открыть коробку-головоломку.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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