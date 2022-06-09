Одной "левой" – первые 100 триллионов цифр числа Пи покорились Google Cloud

Google Cloud побил свой собственный последний рекорд, вычислив число Пи до беспрецедентных 100 триллионов цифр. Это наибольшее количестве цифр, когда-либо вычисленных

Google Cloud вычислил первые 100 триллионов цифр числа Пи, побив собственный рекорд / Фото: interestingengineering, freepik.com

Google Cloud снова побил рекорд и вычислил первые 100 триллионов цифр числа Пи. В 2019 году Google Cloud вычислил число пи – иррациональное число, открытое тысячи лет назад, – до 31,4 триллиона цифр. Это был мировой рекорд.

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Также мы писали, что Apple представила "фишки" новой iOS 16. Затем, в 2021 году, ученые из Университета прикладных наук Граубюндена обнаружили, что к этой цифре добавилось еще 31,4 трлн цифр, в результате чего общее количество знаков после запятой увеличилось до 62,8 трлн.

Это второй раз, когда Google Cloud устанавливает рекорд по количеству цифр математической константы. А всего за три года количество вычисленных цифр числа пи увеличилось втрое.

Это достижение свидетельствует о том, насколько быстрее становится инфраструктура Google Cloud из года в год, – говорится в пресс-релизе Google Cloud. – Основной технологией, которая сделала это возможным, является Compute Engine, безопасный и настраиваемый вычислительный сервис Google Cloud, а также его несколько недавних дополнений и улучшений.

Это семейство машин Compute Engine N2, исходящая пропускная способность 100 Гбит/с, Google Virtual NIC и сбалансированные постоянные диски. Программа, которая выполнила вычисление 100 триллионов цифр числа Пи, называется y-cruncher v0.7.8, автор Александр Дж. Йи.

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Используемый алгоритм называется алгоритмом Чудновского. Используемый вычислительный узел – это n2-highmem-128 со 128 виртуальными ЦП и 864 ГБ ОЗУ. Это экстренная новость о наибольшем количестве цифр, когда-либо вычисленных для числа Пи, древнего иррационального числа, используемого в современной математике и науке, но теоретически его невозможно узнать во всей полноте.

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