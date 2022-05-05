Обновляется ежеминутно: приложение со счетчиком потерь оккупантов выпустили в Украине

Следить за потерями оккупантов в Украине можно будет онлайн

Приложение позволяет отслеживать потери армии РФ в онлайн-режиме. Фото: Facebook

В Украине появилось приложение для iPhone, отображающее актуальную статистику по потерям российских оккупантов в онлайн-режиме, которую можно выводить на рабочий стол с помощью виджета.

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Приложение было выпущено компанией Alty при поддержке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и получило название "Русский корабль иди нах@й".

"Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ, которые тщательно оформляли информацию по обезвреживанию вражеского личного состава и техники России в своей инфографике. Поэтому, на волонтерской основе, мы создали удобное приложение с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы", – говорит генеральный директор компании Леонид Горев.

Можно выбрать один из трех вариантов виджетов по размеру, который будет размещен на главном экране вашего смартфона:

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маленький – отображает данные о потерях личного состава;

– отображает данные о потерях личного состава; средний – отображает данные не только о потерях личного состава, но и о потерях крупной военной техники;

– отображает данные не только о потерях личного состава, но и о потерях крупной военной техники; большой – охватывает всю информацию о вражеских потерях, указанных на главном экране приложения.

Среди дополнительных опций приложения есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге в Украине, а также возможность перечислить средства в поддержку ВСУ. Версия для Android-устройств ожидается позже.

Ранее мы писали, что Россия охотится за данными украинцев: какая информация им нужна. Враг не оставляет попыток заполучить важную информацию из государственных реестров.