Новый флагман Xiaomi полностью заряжается за 17 минут

Xiaomi провел презентацию новой линейки своих смартфонов. Самая топовая из них заряжается до 100 процентов всего за 17 минут и имеет камеру на 108 мегапикселей

Xiaomi представили три новых смартфона

Во время презентации показали смартфоны Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE. Самым мощным из них является модель с приставкой Pro.

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Xiaomi 11T Pro

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Xiaomi 11T Pro изготавливается из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus. На борту у него самый мощный на сегодняшний день процессор Snapdragon 888.

Смартфон может идти с 8 или 12 Гб оперативной памяти. Также есть возможность выбрать количество встроенной памяти – 128 ГБб или 256 Гб.

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Главная фишка новинки – поддержка 120 Вт зарядки. Благодаря этому смартфон полностью может зарядиться за 17 минут. Кстати, батарея в комплекте емкостью 5000 мАч.

Смартфон имеет экран с диагональю 6,67-дюймов AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Прям как у нового iPhone 13.

Смартфон оснащается тройной камерой с основным модулем на 108 Мп. Вторая камера с широкоугольным модулем на 8Мп и третья – телефотомодуль на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Поддерживается сьемка видео в 8К.

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Стоимость новинки составит 649 евро за версию с 8 Гб оперативки и 128 Гб памяти. За комплектацию 12/256 Гб придется отдать уже 749 евро.

Xiaomi 11T

Более простая модель также выполнена из премиальных материалов, но оснащается процессором Dimensity 1200-Ultra. Также модель идет только с 8 Гб оперативки и 128 или 256 Гб постоянной памяти.

Полностью заряжается смартфон за 36 минут, так как быстрая зарядка уменьшена до 67 Вт. Емкость аккумулятора тоже 5000 мАч.

Камера Xiaomi 11T такая же, как у старшего брата. Стоимость новинки составляет 499 евро за версию со 128 Гб памяти и 549 евро – за 256 Гб.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE является обновленной версией смартфона Mi 11 Lite 5G. Он получил улучшенный процессор Snapdragon 778G. Здесь батарея уже всего 4250 мАч.

Модель оснащена 6,55-дюймовым AMOLED DotDisplay с частотой обновления 90 Гц с поддержкой технологии 10-bit TrueColor, Dolby Vision, HDR и HDR 10+.

Смартфон может похвастаться тройной камерой с основным модулем на 64 МП. Также ее дополняют дополнительный 8-мегапиксельный широкоугольный и 5-мегапиксельный телемакро модули.

На рынке будет представлено две версии – с 6 Гб оперативки и 128 Гб памяти (369 евро), а также 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти (399 евро).