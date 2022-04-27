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СЕГОДНЯ Техно

Никаких рассветов: на Марсе можно будет жить только под землей

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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27 апреля, 16:36
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Красная планета не имеет защитного поля для остановки космической радиации, но от нее можно спрятаться под землей
Человечество не сможет любоваться марсианскими восходами солнца
Человечество не сможет любоваться марсианскими восходами солнца / Фото: Pixabay

Недавно аппарат NASA InSight запечатлел красивый восход солнца на Марсе. Но человечеству такие виды будут недоступны. Если мы и сможем колонизировать Красную планету, то жить придется глубоко под землей.

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К такому выводу пришли ученые, оценивая многочисленные угрозы для жизни на поверхности Марса, в том числе и рекордные марсотрясения.

Также это включает в себя количество космического излучения, которое падает на Марс, в том числе частиц галактических космических лучей (ГКЛ).

Обширное воздействие частиц ГКЛ может привести к возникновению у людей многих проблем со здоровьем, таких как развитие рака, катаракты и повреждение центральной нервной системы.

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Марс не имеет защитного магнитного поля от радиации
Марс не имеет защитного магнитного поля от радиации / Фото: NASA

А у Марса нет аналогичного земному защитного магнитного поля, не позволяющего частицам ГКЛ беспрепятственно проходить в его атмосферу и достигать поверхности планеты.

Однако новое исследование предполагает, что глубокое углубление на поверхности Марса может обеспечить защиту от вредного излучения и предоставить строительные материалы для будущих астронавтов. Кстати, украинские дизайнеры недавно разработали дизайн поселения на Марсе.

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Результат анализа показал, что эффективная доза облучения достигала пика на глубине 30 сантиметров в реголите.

Кроме того, исследователи предположили, что для безопасного проживания на Марсе, определяемого как ежегодное радиационное облучение не более 100 миллизивертов, потребуется щит из реголита толщиной от 1 до 1,6 метра, пишет space.com.

Так что в будущем человечество может поселиться в подземных убежищах Марса, как это показывают во многих фантастических фильмах.

Ранее мы писали, что марсоход снял невероятное солнечное затмение на Красной планете. Благодаря новому видео ученым удалось рассмотреть неровности спутника Марса.

Александр Трикиша
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