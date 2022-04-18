Невероятное зрелище: телескоп снял взрыв новой звезды в созвездии Змееносца

Взрыв новой звезды в в созвездии Змееносца происходит каждые 15 лет

Астрономы показали невероятное космическое зрелище / Фото: Twitter

Астрономы с помощью телескопов MAGIC обнаружили массивный взрыв новой звезды, вызванный парой звезд в созвездии Змееносца.

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Двойная звездная система, расположенная в 5000 световых годах от Земли и каждые 15 лет взрывается новой звездой.

RS Ophiuchi (RS Oph) находится в созвездии Змееносца и состоит из белого карлика и красного гиганта, который находится на пороге взрыва сверхновой.

Родиной новой звезды являются системы, в которых находятся две очень разные звезды, обычно меньшая и большая звезда, пишет dailymail.co.uk.

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В данном случае белый карлик, маленькая, сгоревшая и плотная звезда, в которой чайная ложка материи весит 1 тонну, вращается вокруг красного гиганта, старой звезды, которая скоро сгорит.

Умирающая звезда-гигант кормит белый карлик веществом, сбрасывающим его внешний водородный слой. Этот поток материи продолжается до тех пор, пока белый карлик не объестся и не взорвется.

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Во время взрыва телескопы MAGIC зафиксировали гамма-лучи мощностью 250 гигаэлектронвольт (ГэВ), что является в сто миллиардов раз мощнее видимого света.

Ранее астрономы подтвердили размер самой большой кометы во Вселенной. Комету Бернардинелли-Бернштейна обнаружили еще в 2014 году, но до сегодняшнего дня не могли точно определить ее размер.