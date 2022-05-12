Неходячие мертвецы и другие тайны озера Мид – чем грозит засуха крупнейшему водохранилищу в США

Уровень воды в озере Мид, одном из крупнейших водохранилищ США, резко упал. Что дальше – человеческие останки в водопроводах американцев, а не только трупы на берегу?

Засуха крупнейшего водохранилища в США, озера Мид, "обнаруживает" все больше человеческих останков / Фото: freepik.com, vegas-west.com

Засуха стала причиной обнаружения страшных находок – на берегу водохранилища появились человеческие трупы. Одно тело было в металлической бочке, которую бросили в воду более 30 лет назад. Однако обмеление озера негативно отразится и на сельском хозяйстве, а также на муниципальном водоснабжении.

Это произойдет, если уровень воды в водохранилище продолжит падать, а еще большее ухудшение ситуации прогнозируют уже в 2023 году.

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Ранее в озере Мид находили пластиковые скелеты, но похоже ситуация изменилась / Фото: facenews.ua

Но вернемся к озеру Мид: второй набор останков — человеческую челюсть со вставными зубами нашли две сестры на открытой песчаной отмели: девушки катались на байдарках по озеру. Что же завтра может появиться в водопроводах американцев и некоторых мексиканцев? Ведь озеро Мид обеспечивает водой более 40 миллионов человек в семи штатах Америки и ​​на севере Мексики.

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В последний раз водохранилище почти полностью наполнялось в 1999 году, и с тех пор уровень воды неуклонно падает.

По сообщению NEO, повышение температуры, вызванное изменением климата, усугубляет засуху, которая может стать самой сильной в регионе более чем за 1000 лет. По словам бывшего мэра Лас-Вегаса Оскара Гудмана, конца суровой засухе не видно.

Конца суровой региональной засухе в США не видно, и обмельчание водохранилища отразится на сельском хозяйстве / Фото: facenews.ua

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Соответственно, неизвестно, сколько еще "сюрпризов" ждет американцев: очередную порцию человеческих скелетных останков снова нашли на минувших выходных.

Нельзя сказать, что мы еще найдем в озере Мид. Оказывается, озеро – неплохое место, чтобы сбросить тело, – подвел итог Оскара Гудман.

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